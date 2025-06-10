CHP Lideri Özgür Özel 'kardeşim' dediği Ferdi Zeyrek'i kendi elleriyle toprağa verdi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM OLDU

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Burada gerçekleştirilen törene Zeyrek'in annesi Gülten, eşi Nurcan ile kızları Nehir, Elif ve Zeynep Zeyrek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, çeşitli partilerden milletvekilleri, il ve ilçelerden belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından dualar edildi, helallik alındı.

'KARDEŞİM' DEDİĞİ ZEYREK'İ ELLERİYLE TOPRAĞA VERDİ

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Ferdi Zeyrek'in naaşı son yolculuğuna uğurlanacağı Manisa Cumhuriyet Meydanı'na hemşehrilerinin omuzlarında taşındı. CHP Lideri Özel 'kardeşim' dediği Zeyrek'i Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanında elleriyle toprağa verdi.

Büyük üzüntü yaşayan Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"NURLAR İÇİNDE YAT KARDEŞİM"

Bugün Manisa; dualarla, karanfillerle, gözyaşlarıyla uğurladı evladını…

Türkiye’nin dört bir yanında gelen vatandaşlarımızla, on binlerce hemşehrimizle omuz omuza; duruşuyla, çalışkanlığıyla, herkesin sevgisini kazanan Başkanımız Ferdi Zeyrek’e veda ettik.

Canımız Ferdimizi son yolculuğunda yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan, gelemese de dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Nurlar içinde yat kardeşim. Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı Haberi Görüntüle