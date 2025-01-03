Ferdi Tayfur’a “Hatıran Yeter” ile veda

Antalya'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşama veda eden Arabesk müziğin dev ismi Ferdi Tayfur, sevenlerini yasa boğdu. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda hastane önünde bekleyen sevenleri, o sırada oradan geçen bir minibüsten duydukları sanatçının Hatıran Yeter isimli ünlü eserine hep bir ağızdan eşlik etti.

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