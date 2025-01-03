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        Haberler Gündem HT Trend Ferdi Tayfur’a “Hatıran Yeter” ile veda

        Ferdi Tayfur’a “Hatıran Yeter” ile veda

        79 yaşında yaşama veda eden Arabesk müziğin dev ismi Ferdi Tayfur'un vefat haberini alan sevenleri hep bir ağızdan Hatıran Yeter şarkısını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 09:54 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:54
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        Antalya'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşama veda eden Arabesk müziğin dev ismi Ferdi Tayfur, sevenlerini yasa boğdu. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda hastane önünde bekleyen sevenleri, o sırada oradan geçen bir minibüsten duydukları sanatçının Hatıran Yeter isimli ünlü eserine hep bir ağızdan eşlik etti.

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