Fenerbahçe'nin rakibi Portimonense!

2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, yarın buradaki ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerin antrenmanlarını gerçekleştirdiği Estadio Municipal de Albufeira Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Archie Brown ve Tarık Çetin, bu sezon ilk kez taraftarın beğenisine sunulacak.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda 2 yeni transfer de sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez sahne alacak.

Öte yandan geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan ancak forma giymeden kiralık verilen Ognjen Mimovic de ilk kez sarı-lacivertli formayı sırtına geçirecek.

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JHON DURAN FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran, müsabakada forma giyemeyecek.

Portekiz kampına bugün katılması beklenen genç oyuncu, maç kadrosunda yer almayacak.

Duran'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş hazırlık maçına yetişemeyecek.

Hafif ağrısı bulunan Cenk Tosun'un durumuna ise teknik heyet karar verecek.

KAMP KADROSU

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."