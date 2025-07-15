Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi belli oldu mu?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolculuğuna 3. ön eleme turundan başlıyor. 2025-2026 sezonunda Avrupa arenasında boy gösterecek olan sarı-lacivertliler, kura çekimini ve karşılarına çıkabilecek rakipleri heyecanla bekliyor. İlk ön eleme turu maçlarının ardından netleşecek olan eşleşmeler, Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki ilk adımını belirleyecek. İşte merak edilenler...
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Avrupa’da yeni bir maceraya hazırlanan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için geri sayıma geçti. Temsilcimiz, 2025-2026 sezonunda 3. ön eleme turundan itibaren turnuvaya dahil olacak. UEFA’nın açıklayacağı kura sonuçları ve ilk turda oynanan maçların ardından sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri netleşecek. Taraftarlar ise Avrupa yolculuğunun ilk adımını merakla bekliyor. İşte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi...
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FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA’nın resmi açıklamalarına göre, Fenerbahçe’nin mücadele edeceği 3. ön eleme turu kura çekimi 21 Temmuz 2025 tarihinde İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.
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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde sezona 3. ön eleme turundan başlayacak Fenerbahçe, lig aşamasına katılım sağlayabilmek için iki eleme oynayacak.
Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şu şekilde:
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Benfica
Rangers
Club Brugge
Feyenoord