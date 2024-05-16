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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de gündem Jose Mourinho - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de gündem Jose Mourinho

        Fenerbahçe'de Jose Mourinho ismi gündeme bomba gibi düştü. Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Mourinho ile görüştüğünü açıklarken, Ali Koç cephesinde de Sportif Direktör Mario Branco, 61 yaşındaki teknik direktörle bir araya geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 11:32 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:32
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        • 1

          Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden adaylığını açıklaması ve teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştüğünü ifade etmesi gündeme bomba gibi düştü.

        • 2

          Mevcut başkan Ali Koç kanadında da Sportif Direktör Mario Branco, yıldız teknik adamla bir toplantı gerçekleştirdi. Her iki başkan adayının da hoca konusundaki ilk tercihi Jose Mourinho olurken; Zidane, Benitez ve Conte de isimleri konuşulan diğer teknik direktör adayları.

        • 3

          "JOSE MOURINHO İLE İKİ SAAT KONUŞTUK"

          "Jose Mourinho ile iki saat konuştuk. Konuşmaları sürdürmek için arkadaşlarımız menajerleri ile devam edecek. Biz ne para, ne transfer konuştuk. Konyaspor maçını izlediğini söyledi. Bir aday telefonla konuşmuş. Mevcut başkan menajer göndermiş. Üç tane şey... Şimdi diyorlar '15 Milyon Euro buna verilir mi?' Ya sana ne kardeşim?"

        • 4

          "MOURINHO'NUN PARASININ YARISINI BEN VERECEĞİM"

          "Bu yönetime teklifim, Jose Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa; Şekip Mosturoğlu'ndan rica edeceğim, iki taraftan arkadaşlar gitsin ve imzayı atsınlar. Kim seçilirse, Mourinho ile devam etsin! Biz kaybedersek, Mourinho'nun yarı parasını da ben ödeyeceğim! Haydi bakalım..."

        • 5

          "MOURINHO GELİRSE İSTEDİĞİ BİRKAÇ OYUNCUYU ALIRIZ"

          "Jose Mourinho gelirse, istediği birkaç oyuncuyu alırız. Transferde cömert falan bir durum yok! İçeriyi bir göreyim, ona göre bakarım."

        • 6

          JOSE MOURINHO KİMDİR?

          Jose Mourinho, 26 Ocak 1963 yılında Portekiz'in Setubal kentinde dünyaya geldi. Teknik direktör ve eski profesyonel futbolcudur.

          İngiliz medyası tarafından "The Special One" olarak adlandırılan Jose Mourinho, gelmiş geçmiş en donanımlı teknik direktörlerden biridir ve yaygın olarak tüm zamanların en iyi teknik direktörleri arasında kabul edilmektedir.

          Benfica ve União de Leiria'daki kısa süreli görevlerinin ardından 2002 yılında Porto'ya teknik direktör olarak dönen Mourinho, iki kez Primeira Liga, bir Taça de Portugal, UEFA Kupası ve Porto'nun 1987'den bu yana ilk Avrupa Kupası şampiyonluğu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

          Bu başarıların ardından Premier League ekibi Chelsea'nin teknik direktörü oldu. Kulüpte geçirdiği üç sezonda iki Premier League şampiyonluğu, bir FA Cup ve iki Lig Kupası kazandı. 2007 yılında kulübün sahibi Roman Abramoviç ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden ayrıldı.

          2008 yılında İtalyan kulübü Inter Milan'a geçen Mourinho, burada Serie A'yı iki kez kazandı ve 2010 yılında bir İtalyan kulübü için ilk olan Serie A, Coppa Italia ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden oluşan Avrupa üçlüsünü elde etti. Bu onu iki kulüple Avrupa Kupası'nı kazanan beş teknik direktörden biri yaptı ve aynı yıl ona ilk FIFA Dünyada Yılın Teknik Direktörü ödülünü kazandırdı.

          Mourinho daha sonra İspanya'da Real Madrid'e geçti ve 2011-12 sezonunda rekor bir puanla La Liga'yı kazanarak dört ülkede lig şampiyonluğu kazanan beşinci teknik direktör oldu. Ayrıca bir Copa del Rey ve bir Supercopa de España kazandı.

          Mourinho, 2013 yılında Real Madrid'den ayrılarak Chelsea'ye geri döndü ve burada bir lig şampiyonluğu ve Lig Kupası daha kazandı ancak kötü sonuçların ardından 2015 yılında görevine son verildi. İngiltere'de kalarak sırasıyla Manchester United ve Tottenham Hotspur'un başına geçti, ancak her iki kulüpte de görev süresi nispeten kısa sürdü ve hırçın bir şekilde sona erdi. Buna rağmen Mourinho, Manchester United'daki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve FA Community Shield'i kazandı ve Tottenham'ı Lig Kupası'nda finale taşıdı, ancak finalin oynanmasına bir haftadan az bir süre kala kovuldu.

          Kısa süre sonra Roma tarafından işe alındı ve ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı. Bu onu dört kulüple büyük bir Avrupa yarışmasını kazanan ilk teknik direktör ve üç ana UEFA kulüp yarışmasını kazanan üçüncü teknik direktör yaptı.

          Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) tarafından 2015 yılında Yüzyılın Portekizli Teknik Direktörü seçildi ve transferlere 1 milyar Euro'dan fazla harcayan ilk teknik direktör oldu.

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