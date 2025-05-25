Fenerbahçe Beko-Monaco: 81-70 (MAÇ SONUCU)
Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe Beko!... Sarı-lacivertliler, Final Four finalinde karşılaştığı Monaco'yu 81-70 mağlup ederek Euroleague'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Kanarya, 2017'nin ardından Avrupa'nın 1 numaralı kupasını ikinci kez müzesine götürdü.
Bu gurur Fenerbahçe'nin, bu gurur Türkiye'nin!.. Fenerbahçe, Abu Dabi'de tarih yazdı, Euroleague'de şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler, Etihad Arena'da oynanan Final Four final maçında Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
4. FİNALDE 2. KUPA!
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de 2017'nin ardından ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İlk olarak 2017'de İstanbul'da düzenlenen Final Four'da kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini elde etti.
Euroleague'de 7. kez Final Four tecrübesi yaşayan sarı-lacivertliler, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. Fenerbahçe, 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti.
ŞAMPİYONLUK BÖYLE GELDİ
Final karşılaşmasına iki takım da sert savunmalarla başladı. Dış şutlarda etkili olan Monaco, Mike James'in üst üste sayılarıyla ilk 4 dakikayı 13-4 önde geçti. Melli, Badlwin ve Tarık Biberovic'in oyuna girmesiyle daha iyi oynayan sarı-lacivertliler, çeyrek sonunda farkı 2'ye indirdi: 20-18.
Fenerbahçe Beko, ikinci çeyreğin başında Baldwin'in 3 sayılık basketiyle 21-20 öne geçti. Diallo'nun basketleriyle 7-0'lık seri yakalayarak 14. dakikada 27-21'lik üstünlük kuran Monaco, Fenerbahçe'ye mola aldırdı. Diallo'nun 3 sayılık basketiyle 16. dakikada farkı 9'a (32-23) çıkaran Monaco karşısında 7-0'lık seri bulan sarı-lacivertliler, devrenin bitimine 46 saniye kala Birch'in basketiyle farkı 2'ye çekti: 32-30. Devre sonunda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Fenerbahçe Beko, Hall'ın basketleriyle soyunma odasına 35-33 üstün gitti. Fenerbahçe Beko, son 4 dakikada 12-1'lik seri yakalayarak öne geçti.
Üçüncü çeyrekte hücum ribaundlarında etkili olan ve çok fazla serbest atış çizgisine giden Monaco, 26. dakikada Mike James'in sayılarıyla tekrar skor üstünlüğünü ele geçirdi: 43-42. Baldwin'in üst üste basketleriyle 27. dakikada 48-43'lük üstünlük yakalayan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 54-51 önde girdi.
Final periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Sert savunmasıyla adeta potayı rakibine göstermeyen Fenerbahçe Beko, 8-0'lık seriyle 33. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 51-62. Mike James ve Strazel ile maça ortak olmaya çalışan Monaco, bitime 2 dakika kala farkı 5'e indirdi: 64-69. Son bölümde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, maçı 81-70 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
MVP HAYES-DAVIS!
Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Nigel Hayes-Davis, Final Four'un en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Tecrübeli oyuncu, karşılaşmayı 23 sayı, 9 ribauntla tamamlayarak zaferin mimarlarından oldu.
Salon: Etihad Arena
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Milan Nedovic (Slovenya)
Monaco: Strazel 13, James 17, Blossomgame 5, Diallo 19, Theis 12, Okobo, Loyd 3, Jaiteh 1, Calathes
Fenerbahçe Beko: Hall 13, Guduric 19, Colson, Hayes-Davis 23, Birch 2, Melli 5, Tarık Biberovic 3, Baldwin 13, McCollum 3, Sertaç Şanlı, Pierre
1. Periyot: 20-18
Devre: 33-35
3. Periyot: 51-54
Oyundan diskalifiye edilen: 37.31 Baldwin (Fenerbahçe Beko)
Beş faulle oyundan çıkan: 36.46 Diallo (Monaco)