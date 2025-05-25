Ali Koç'un şampiyonluk sevinci!
Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'de oynanan Euroleague Final Four final maçında Monaco'yu 81-70 yenerek Avrupa'nın 1 numaralı kupasını 2. kez müzesine götürdü. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
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Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonu olmasının ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un sevinci görülmeye değerdi.
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Mücadeleyi oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte Etihad Arena'da heyecanla takip eden Başkan Koç, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
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Koç, karşılaşma sonrası parkeye girip oyuncuları ve teknik heyeti tek tek tebrik ederken, daha sonrasında ise omuzlara alındı.
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İşte Ali Koç'un şampiyonluk sevincinden öne çıkan kareler...
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