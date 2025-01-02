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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes Euroleague maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Euroleague'de derbi heyecanı! Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        THY EuroLeague'deki temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 19. haftada karşı karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Türk derbisi öncesi, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının tarihi ve saati basketbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Euroleague Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının tarihi ve maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 23:03 Güncelleme: 02.01.2025 - 23:35
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        • 1

          Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı için nefesler tutuldu. İki ekip bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'de olmak üzere 3 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda ikisini Fenerbahçe Beko kazanırken 1 mücadelede ise üstün gelen taraf Anadolu Efes olmuştu. Peki, "Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes Euroleague maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

          Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i basket maçı 3 Ocak Cuma günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          BU SEZONKİ 4'ÜNCÜ RANDEVU

          İki ekip bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'de olmak üzere 3 kez karşılaştı.

          Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini Anadolu Efes 83-82 kazanırken, Fenerbahçe Beko Süper Lig'deki müsabakayı 86-72, THY EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda oynanan karşılaşmayı da 83-78 kazandı.

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