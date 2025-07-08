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        Haberler Objektife Takılanlar Fedon: Aslanlar gibi vergimi ödüyorum - Magazin haberleri

        Fedon: Aslanlar gibi vergimi ödüyorum

        Ünlü şarkıcı Fedon, Bodrum'da gazetecilerle sohbet etti. Fedon; "Uzanıp fotoğraf çektirmeye korkuyorum. 'Hayat sana güzel' diyorlar. 1962'den beri çalışıyorum. Yeni kuşak isimler, bir ayda üç ev alıyor. Benim bu yaşta bir yazlığım, bir kışlığım var. Aslanlar gibi vergimi ödüyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 10:14 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:14
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        Taverna müziğinin sevilen ismi Fedon Kalyoncu, Bodrum'un masmavi sularına yaptığı ikonik atlayışıyla, yıllardır yaz mevsiminin başlangıcını müjdeliyor. "Fedon denize düştü" sloganıyla da akıllara kazınan şarkıcı, her yıl olduğu bu sene de Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

        Fedon, gazetecilerle sohbet ettikten sonra gömleğiyle ikonik dalışını yaptı.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Migros'un reklam yüzü olan Fedon, Bodrum'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fedon; "Bodrum Fedon'suz olmuyor. Fedon da Büyükadalı olmasına rağmen Bodrum'suz yapamıyor. Yaş bu sene 80... Çalışıyorum. Sevilmezsen başarılı olamazsın. Arkamda olan kitle bana güveniyor. Bugün Z kuşağı en büyük destekçim oldu. 'Fedon ağabey denize düş, biz de denize düşelim' diyor. Ne mutlu bana güzel şeyle anılıyorum. Gençlik peşimde... Ben Büyükadalıyım, susuz yerde yaşayamam. En büyük idealim deniz subayı olmaktı. Denizden ayrı olamam ben... Doğumum ağustos. İsmimin anlamı güneş tanrısı. Güneşsiz yapamam. Güneşte öleni görmedim, gölgede öleni gördüm. Kışı sevmiyorum" diye konuştu.

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        Fedon, reklam çekimleriyle ilgili olarak ise; "Belde fıtık var. İşimi seviyorum, 'Yapamam' diyemiyorum. Çok yorulup, ızdırap çektiğim anlar oldu. Ekip beni çok motive etti. Çok mutluyum" dedi.

        Şarkıcı, "Misafir sever misiniz?" sorusuna, "Biz Türk'üz misafir severiz" yanıtını verdi.

        Şarkıcı, bronz teniyle ilgili; "Solaryum makinem var, bu renkten vazgeçmem. Beyaz teni sevmiyorum. Bu rengi korumaya çalışıyorum" dedi.

        Şarkıcı, Bodrum'daki fiyatlar hakkında da konuştu. Fedon; "Bodrum pahalı... Ama Bodrum değil, Türkiye pahalı... Yunanistan'a gidip 'bedava' diyorlar. Orası hep bedavaydı burası ucuzdu. Burası pahalandı" ifadelerini kullandı.

        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
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        Fedon, sözlerini şöyle sürdürdü: Uzanıp fotoğraf çektirmeye korkuyorum. 'Hayat sana güzel' diyorlar. 1962 yılından beri çalışıyorum. Yeni kuşak isimler bir ayda üç ev alıyor. Ben bu yaşta bir yazlığım bir kışlığım var. Aslanlar gibi vergimi ödüyorum. Bir botum, bir arabam var. Motosiklet hastalığım var. Ben kıskanmadım özendim. 400 kişilik fabrika kapatıp şarkıcı oldum.

        "Yıl 1966, Amasya'da askerim..."
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        #fedon

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