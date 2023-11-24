Fedakar öğretmen 5 öğrencisini hayata hazırlamak için her gün kilometrelerce yol katediyor

Köyün tek öğretmeni olduğu için okulun tüm işleri ile kendisinin ilgilendiğini söyleyen Hotaman, “Köyün tek öğretmeniyim, dolayısıyla okulun her şeyi ile ben ilgileniyorum. Sabah ilk geldiğimde sobayı yakıyorum, sınıfı temizleyip öğrencilerimi bekliyorum. Ben burada çocukları her alanda geliştirmeye çalışıyorum.