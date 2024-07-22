2024 Temmuz FED faiz toplantısı tarihleri: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz ayı faiz toplantısı için geri sayım başladı. Faiz toplantısı tarihi kadar, FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izleneceği, piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Bilindiği gibi Haziran ayında gerçekleşen son faiz toplantısında FED, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. İşte 2024 Temmuz FED faiz kararının açıklanacağı tarih...
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Piyasaların gözü FED'in açıklayacağı faiz kararında. FED, son aylarda enflasyonun hedefe doğru ilerleme kaydetmediğini belirtmişti. FED'in faiz konusunda atacağı adım altın, dolar, borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilecek. Peki, "FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, FED faiz beklentisi ne yönde?" İşte Temmuz FED faiz toplantısı tarihi...
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TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası tarafından Temmuz ayı PPK toplantısı 30-31 Temmuz günlerinde düzenlencek. Toplantının ardından faiz kararı ise 31 Temmuz günü saat 21:00'de açıklanacak.
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Diğer toplantı tarihleri:
17-18 Eylül 2024
6-7 Kasım 2024
17-18 Aralık 2024
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FED HAZİRAN AYI FAİZ KARARI
FED, Haziran ayı toplantısında faizi 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmuştu. Bu karar, piyasalarda geniş bir şekilde yankı buldu ve ekonomik istikrarın korunması yönünde bir adım olarak değerlendirildi.