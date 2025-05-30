Fatih Tekke: Çok büyük iş başardık

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, "Ön alan baskısını sürekli yapabilen, top kendisindeyken oyun organizasyonlarında daha net ve daha farklı bir takım kurma amacım ve hedefim var. Umarım bu gerçekleşir." dedi.

Tekke, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Tekke, karşılaşmanın kendilerinin üstünlüğüyle geçtiğini belirtti.

"İyi oynadığımız bir maçta hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadesini kullanan Tekke, 11 lig maçında iyi performans sergilediklerini ve tüm oyunculara bu nedenle teşekkür ettiğini kaydetti.

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Birçok problem olmasına, oluşturulmasına rağmen "çok şey" başardıklarını aktaran Tekke, karşılaşmada 6 Trabzonlu oyuncunun sahada olmasına dikkati çekti.

Geldiği günden bu yana futbolcuların kendisinin dediklerini yapmaya çalıştığını anlatan Tekke, "Dışarıdan insanların bilmediği içeride bir futbol takımı değil insan grubu da vardı. Bunların psikolojik durumu da vardı. Şu an insanların çoğunun yüzü gülüyor. Bu önemli. Değiştirmek kolay değil." dedi.

"ÇOK BÜYÜK İŞ BAŞARDIK" Top rakipte ve kendilerindeyken planlarının olması gerektiğini düşünen bir teknik adam olduğunu aktaran Tekke, "Çok büyük iş başardık. Avrupa kupalarına gidebilir miydik? Evet, olabilirdi ama 11 hafta yetmedi. Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'a mağlup olduk. Üzücü ama totalde değerlendirme yaparsak başarılı bir dönem geçirdik. Odaklanmamız gereken dinamik oyuncu, dinamik bir takım. Ön alan baskısını sürekli yapabilen, top kendisindeyken oyun organizasyonlarında daha net ve daha farklı bir takım kurma amacım ve hedefim var. Umarım bu gerçekleşir." diye konuştu. Transfer sürecinde gelecekler, gidecekler, kalmak isteyenler gibi birçok sorunla karşılaşacaklarına dikkati çeken Tekke, "Seneye yarışan bir takım inşallah olacak. Ben bu yüzden buradayım. Evlatlarınıza, kendi evlatlarınıza güvenin. Bugün burada oynayan çocuklarınıza güvenin. Bu çocukların güvene ve sürece ihtiyacı var. Bir anda olması mümkün değil. Sabretmek gerekiyor." ifadelerini kullandı. Tekke, gidecek kalacak oyuncularla ilgili isim veremeyeceğini ancak Cihan Çanak'ın seneye takımda kalacağını sözlerine ekledi.