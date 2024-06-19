Farah Zeynep Abdullah'ın güneş tatili
Farah Zeynep Abdullah, tatil yapmak için Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti. Gölköy'deki bir plajda görüntülenen oyuncu, gün boyunca güneşlendi
- 1
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Farah Zeynep Abdullah, tatil yapmak için soluğu Gölköy'de aldı
- 2
Bir plajda yaklaşık 4 saat boyunca kahverengi bir elbise ile oturan Farah Zeynep Abdullah, arkadaşları denize girerken bile eşlik etmedi.
- 3
Yaklaşık 4 saatlik bir bekleyişin ardından sıcağa daha fazla dayanamayan Farah Zeynep Abdullah, üzerindeki elbiseyi çıkardı.
-
- 4
Siyah bir bikini giyen Farah Zeynep Abdullah, güneş kremi sürdükten sonra tekrar elbisesini üzerine giydi.