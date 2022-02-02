"İSTEMEYEN EVLENMESİN"

Farah Zeynep Abdullah, daha önce bir kullanıcının, "Sizce evlilik kaç yaşında olmalı?" sorusuna, "Evlilik bir seçim aslında artık. Olup, olmaması kişiye bağlı... Dolayısıyla bunun bir yaşı var mı, ondan emin değilim. İsteyen evlensin, istemeyen evlenmesin. Evlilik, bir seçim artık bu dünyada." şeklinde yanıt vermişti.