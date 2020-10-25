"SETLERİ ÖZLEDİM"

Uzun zamandır setlerden uzak olan Evcen, gelen teklifleri oğlu ile vakit geçirmek için geri çevirmişti.

Oyuncu, konuyla ilgili "Ben çok özledim ama tabii ki Karan’ın biraz daha büyümesini beklemem gerekiyor. Biraz daha vaktimiz var. Geri dönmek istiyorum. Görüştüğümüz şeyler var ama zamanla belli olacak" dedi.