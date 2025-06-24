Facianın izi! Minibüste can pazarı!
Muğla Milas'ta korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda bir beton mikseri, yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüsteki 1 kişi öldü, 8'i ağır 12 kişi yaralandı
Muğla'nın Milas ilçesinde beton mikseri ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Mehmet A'nın kullandığı beton mikseri, Hasan Ç. yönetimindeki yolcu minibüsüne arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
8 YOLCU AĞIR YARALANDI
Minibüste sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Bayram Alkaya (82), yapılan müdahaleye rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yolcu minibüsündeki 8'i ağır 12 yaralı ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.