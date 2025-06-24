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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor'da Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor'da Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı!

        Süper Lig temsilcisi Eyüpspor, deneyimli futbolcu Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 18:52 Güncelleme: 24.06.2025 - 18:52
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        Eyüpspor'da ayrılık!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Dorukhan Toköz'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

        Geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Doruhan Toköz toplamda 802 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı yapamadı.

        29 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni adresi henüz netlik kazanmadı.

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