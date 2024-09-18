Aile Destek Paketi eylül ayı ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Aile Destek Programı ile binlerce aile yardım ödemelerinden yararlandı. Bilindiği gibi, Aile Destek Programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla 2024 yılı sonuna kadar tekrar uzatıldı. Devam eden ödemelerin eylül ayının kaçında hesaplara yatırılacağı ise merak konusu oldu. Peki, Aile Destek ödemeleri eylül ayı ödemeleri hangi tarihte yapılacak? İşte Aile Destek Programı ödemeleri hakkında en güncel bilgiler...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi kişilerin hesaplarına yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin bu ay ne zaman yatırılacağı sorgulanıyor. Geçen yıl temmuz ayında bir yıl süreyle uzatılan sosyal yardım ödemelerinden yararlanan kişiler, "Aile Destek eylül ayı ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 2024 yılı Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin ayrıntılar...
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI
12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak ödemeler 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı. Aralık ayına kadar destekten yararlanan aileler ödeme almaya devam edecek.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL AYI YATTI MI?
Aile Destek ödemeleri 10 Eylül itibarıyla hesaplara yatırıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şunları kaydetti;
İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda Aile Desteği Bileşeni kapsamında 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 900 milyon TL olmak üzere toplamda 3,8 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
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AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.