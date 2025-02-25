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        2024'te 568 bin çift evlendi, 187 bin çift boşandı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 567 bin 11 iken 2024 yılında 568 bin 395 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2024 yılında binde 6,65 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2023 yılında 173 bin 342 iken; 2024 yılında 187 bin 343 oldu. Kaba boşanma hızı da 2024 yılında binde 2,19 olarak gerçekleşti.

        Giriş: 25.02.2025 - 15:49 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:49
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        #evlenme
        #boşanma

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