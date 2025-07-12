Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası: Temmuz zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine sağlanan bir sosyal yardım programıdır. Ödemeler, genellikle her ayın 15’i ile 31’i arasında illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI