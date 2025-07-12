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        Haberler Bilgi Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası: Temmuz zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

        Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası: Temmuz zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

        Evde bakım maaşı yatan iller her ay olduğu gibi bu ayda merak konusu oluyor. Haziran ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte evde bakım maaşları da yükseldi. Zamlı evde bakım parasının yattığı iller e devlet ekranı veya SMS yoluyla öğrenilebilecek. Peki Temmuz zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 09:36 Güncelleme: 12.07.2025 - 09:36
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        • 1

          Temmuz zamlı evde bakım maaşı gündemde yer almaya devam ediyor. Evde bakım maaşı memura yapılan 15.57'lik zammın ardından 10.125 TL'den 11.702 TL'ye yükseldi. Zamlı evde bakım parasının ardından evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. İşte evde bakım ödemelerinin yapılacağı tarih bilgisi

        • 2

          EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine sağlanan bir sosyal yardım programıdır. Ödemeler, genellikle her ayın 15’i ile 31’i arasında illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

          Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

        • 3

          EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Evde bakım maaşı memura yapılan 15.57'lik zammın ardından 10.125 TL'den 11.702 TL'ye yükseldi.

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