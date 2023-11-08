Evan Ellingson hayatını kaybetti
Rol aldığı dizi ve filmlerle çocuk yaşta ünlü olan 35 yaşındaki Evan Ellingson, bağımlılar için bir rehabilitasyon merkezinde ölü olarak bulundu
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'CSI' ve 'Bones' gibi dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan Evan Ellingson'dan acı haber geldi. 2010'da oyunculuğu bırakan Ellingson'un 35 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.
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BBC'nin haberine göre; Evan Ellingson, Fontana'da bağımlılar için bir rehabilitasyon merkezinde ölü olarak bulundu. San Bernandino polisi, cinayete dair belirgin bir işaret olmadığını da aktardı.
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Evan Ellingson'un babası, oğlunun madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini söyledi.
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"DÜŞÜNCELİ BİR İNSANDI"
Ünlü oyuncunun eski rol arkadaşı Abigail Breslin de, "Evan Ellingson, nazik, komik ve son derece yetenekli bir insandı. 'My Sisters Keeper' adlı filmde benim ağabeyimi oynamıştı. Evan gerçekten düşünceli bir insandı ve en iyi performansı sergilemeyi çok önemsiyordu. Bence bunu da başardı. 'MSK'daki bazı sahneleri hâlâ tüylerimi ürpertiyor" diyerek, üzüntüsünü belirtti.
Fotoğraflar: Mega Agency, Avalon