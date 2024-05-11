Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eurovision 2024 kim kazandı? Eurovision 2024 birincisi kim oldu, açıklandı mı, hangi ülke kazandı?

        Eurovision 2024 şarkı yarışması birincisi kim oldu, hangi ülke kazandı?

        Avrupa'nın en büyük müzik etkinliği Eurovision Şarkı Yarışması, heyecan verici bir atmosferle 2024'te İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleşiyor. Bu yıl yarışmaya katılan 37 ülke iki ayrı yarı finalde yapılan elemeler sonucunda, finale kalmak için mücadele etti. Büyük final için ise geri sayım devam ediyor. İşte 2024 Eurovision 2024 birincisi hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 16:19 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Eurovision, her sene dünya genelinde milyonlarca insanın heyecanla beklediği ve müzik dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. 2024 yılında da bu büyülü atmosferin yıldızları büyük finalde sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 21 yılın ardından Sertap Erener'in de sahne almasıyla yeniden gündeme gelen Eurovision finali hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte "Eurovision 2024 şarkı yarışması birincisi kim oldu, hangi ülke kazandı?" sorularının yanıtları...

        • 2

          EUROVİSİON 2024 KİM KAZANDI, HANGİ ÜLKE BİRİNCİ OLDU?

          Eurovision heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Büyük final sonrasında kazanan ülke açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          EUROVİSİON FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenen 2024 Eurovision'un finali 11 Mayıs Cumartesi saat 21:00'de düzenlenecek.

        • 4

          EUROVİSİON HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

          Yarışma canlı olarak Eurovision'un resmi Youtube kanalından yayınlanacak.

        • 5

          LOREEN ÖZEL PERFORMANS SERGİLEYECEK

          Malmö Arena'da düzenlenen Eurovision yarışmasının sunuculuk görevleri Malin Akerman ve Petra Mede yürütürken büyük final gecesinde son Eurovision şampiyonu Loreen'in özel performansı ekrana gelecek.

        • 6

          2024 EUROVİSİON FİNALİST ÜLKELER

          İsveç: Marcus & Martinus - "Unforgettable"

          Ukrayna: Alyona Alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria

          Almanya: ISAAK - "Always On The Run"

          Lüksemburg: TALI - "Fighter"

          Hollanda: Joost Klein - "Europapa"

          İsrail: Eden Golan - "Hurricane"

          Litvanya: Silvester Belt - "Luktelk"

          İspanya: Nebulossa - "ZORRA"

          Estonya: 5MIINUST x Puuluup - "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

          İrlanda: Bambie Thug - "Doomsday Blue"

          Letonya: Dons - "Hollow

          Yunanistan: Marina Satti - "ZARI"

          Büyük Britanya: Olly Alexander - "Dizzy"

          Norveç: Gåte - "Ulveham"

          İtalya: Angelina Mango - "La Noia"

          Sırbistan: TEYA DORA - "RAMONDA"

          Finlandiya: Windows95man - "No Rules!"

          Portekiz: iolanda - "Grito"

          Ermenistan: LADANIVA - "Jako"

          Kıbrıs: Silia Kapsis - "Liar"

          İsviçre: Nemo - "The Code"

          Slovenya: Raiven - "Veronika"

          Hırvatistan: Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"

          Gürcistan: Nutsa Buzaladze - "Firefighter"

          Fransa: Slimane - "Mon Amour"

          Avusturya: Kaleen - "We Will Rave"

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        1. Lig'de son hafta heyecanı!
        1. Lig'de son hafta heyecanı!
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        Habertürk Anasayfa