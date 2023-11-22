EURO 2024'te torbalar belli oldu! A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
Almanya'nın ev sahipliğinde gelecek yaz düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı garantileyen 21 takım belli oldu. Eleme grubunu lider bitiren A Milli Takımımız'ın kura çekiminde yer alacağı torba da netleşti. Peki, Türkiye EURO 2024 kura çekiminde hangi torbada yer alacak? İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri ve EURO 2024 kura çekimi öncesi kesinleşen torbalar...
- 1
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda elem grubu maçları tamamlandı.
- 2
D, B ve I gruplarında oynanan son maçların ardından EURO 2024 vizesi alan 21 takım belli oldu. Turnuvaya katılacak son 3 takım ise play-off maçların ardından netleşecek.
- 3
A Milli Takımımız, D Grubu'nu lider bitirirken, ay-yıldızlıların kura çekiminde yer alacağı torba da belli oldu. İşte A Milli Takımımız'ın kura çekimindeki muhtemel rakipleri...
-
- 4
1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya
- 5
2. TORBA: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk, Romanya
- 6
3. TORBA: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Slovenya
-
- 7
4. TORBA: Slovakya, Çekya, İsviçre, play-off'tan gelecek 3 takım
- 8
EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
EURO 2024'te grupların belli olacağı kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılan 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 12 takım ve üçüncü sırada tamamlayan takımların arasından en iyi 4 takım son 16 turuna adını yazdıracak.