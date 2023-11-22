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        Haberler Spor Futbol Milli Takım EURO 2024'te torbalar belli oldu! A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri - Futbol Haberleri

        EURO 2024'te torbalar belli oldu! A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri

        Almanya'nın ev sahipliğinde gelecek yaz düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı garantileyen 21 takım belli oldu. Eleme grubunu lider bitiren A Milli Takımımız'ın kura çekiminde yer alacağı torba da netleşti. Peki, Türkiye EURO 2024 kura çekiminde hangi torbada yer alacak? İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri ve EURO 2024 kura çekimi öncesi kesinleşen torbalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 00:43 Güncelleme: 22.11.2023 - 00:43
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        • 1

          Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda elem grubu maçları tamamlandı.

        • 2

          D, B ve I gruplarında oynanan son maçların ardından EURO 2024 vizesi alan 21 takım belli oldu. Turnuvaya katılacak son 3 takım ise play-off maçların ardından netleşecek.

        • 3

          A Milli Takımımız, D Grubu'nu lider bitirirken, ay-yıldızlıların kura çekiminde yer alacağı torba da belli oldu. İşte A Milli Takımımız'ın kura çekimindeki muhtemel rakipleri...

        • 4

          1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya

        • 5

          2. TORBA: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk, Romanya

        • 6

          3. TORBA: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Slovenya

        • 7

          4. TORBA: Slovakya, Çekya, İsviçre, play-off'tan gelecek 3 takım

        • 8

          EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          EURO 2024'te grupların belli olacağı kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılan 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 12 takım ve üçüncü sırada tamamlayan takımların arasından en iyi 4 takım son 16 turuna adını yazdıracak.

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