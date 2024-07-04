EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman? EURO 2024'te hangi takımlar çeyrek finale yükseldi?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçlarının bitimiyle gözler çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. Çeyrek final maçları öncesinde, "EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman? EURO 2024'te hangi takımlar çeyrek finale yükseldi?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri...
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EURO 2024'te son 16 turu Türkiye- Avusturya maçıyla son buldu. Çeyrek finale yükselen takımlar sırasıyla İsviçre, Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, Portekiz, Hollanda ve Türkiye oldu. Bu kapsamda sporseverler çeyrek final eşleşme sonuçlarını merak etmeye başladı. Peki EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu? İşte, konuya dair detaylar...
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EURO 2024 ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
EURO 2024 çeyrek final karşılaşmaları 5-6 Temmuz 2024 tarihleri arasında oynanacak. Yarı final maçları 9-10 Temmuz tarihinde oynanacak.
Avrupa Şampiyonası’nda final 14 Temmuz tarihinde Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:
5 Temmuz Cuma:
19.00 İspanya- Almanya (Stuttgart Arena)
22.00 Portekiz- Fransa (Volkspark)
6 Temmuz Cumartesi:
19.00 İngiltere- İsviçre (Düsseldorf Arena)
22.00 Hollanda- Türkiye (Olympiastadion)
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EURO 2024 SON 16 TURU MAÇ SONUÇLARI
İsviçre-İtalya: 2-0
Almanya-Danimarka: 2-0
İngiltere-Slovakya: 2-1
İspanya-Gürcistan: 4-1
Fransa-Belçika: 1-0
Portekiz-Slovenya: 3-0
Romanya-Hollanda: 0-3
Avusturya-Türkiye: 1-2