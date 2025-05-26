Bir kadın bu nedenle öldürüldü: Yeni koltuk takımı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Bir kadın bu nedenle öldürüldü: Yeni koltuk takımı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Konya'da olay, dün saat 18.00 sıralarında Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak’ta meydana geldi.

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Özel bir okulda bilgisayar teknisyeni olarak çalışan İzzet Öner (42) ile yaklaşık 2 yıldır geçimsizlik yaşadığı eşi Nurhan Öner (41) arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ BIÇAKLA YARALADI DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine İzzet Öner, Nurhan Öner’i bıçakladı. Nurhan Öner kanlar içerisinde kalırken, İzzet Öner 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendini ihbar etti.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, 3 çocuk annesi Öner’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

POLİSİ, EŞİNİN BAŞINDA BEKLEDİ Bıçakladığı eşinin başında ekipleri bekleyen İzzet Öner ise polis tarafından gözaltına alındı.

"YENİ KOLTUK TAKIMI İSTEDİ" İzzet Öner, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İzzet Öner’in emniyetteki ifadesinde, eşinin kendisinden sürekli bir şeyler istediği gerekçesiyle tartıştıklarını, olay günü de tartışmanın eşinin yeni koltuk takımı istediği gerekçesiyle çıktığını söylediği öğrenildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ Konya Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan Nurhan Öner’in cenazesi ise yakınları tarafından teslim alınarak öğle namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.