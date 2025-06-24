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        Haberler Gündem Güncel Erzurum'da yetim ve öksüz çocuklara "piknik şöleni" | Son dakika haberleri

        Erzurum'da yetim ve öksüz çocuklar için "piknik şöleni" düzenlendi

        Erzurum'da yetim ve öksüz çocuklar için "piknik şöleni" düzenlendi. Etkinlikte gönüllerince eğlenen çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 19:10 Güncelleme: 24.06.2025 - 19:10
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        Erzurum'da yetim ve öksüz çocuklara "piknik şöleni"
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        Erzurum'da yetim ve öksüz çocuklar, "piknik şöleni"nde eğlendi.

        Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Erzurum Teknik Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen programda çocuklar, palyaçolar eşliğinde çeşitli oyunlar oynayıp at bindi. Bar ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, gönüllerince eğlenen çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Erzurum Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı İlhan Umut Aktaş, Valide Sultan Kethudası Yusuf Ağa Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfı'nın hayır şartını yerine getirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Aktaş, çocukların etkinlikte yakınlarıyla doyasıya eğlendiğini belirterek, "170 yetim ve öksüz çocuğumuz, ailelerle toplam 350 kişiyi ağırlama fırsatı bulduk. Amaç onların bir gün de olsa yalnız hissetmemelerini sağlamak" dedi.

        Şube Müdürü Mustafa Gözütok da çok eğlenceli bir program düzenlediklerini dile getirerek, "Etkinlik kapsamında çocuklar için palyaço getirdik, bar ekibi gösteri sundu, atlı binicilik faaliyeti yapıldı" diye konuştu.

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