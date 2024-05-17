Erkan Kolçak Köstendil: Ben Marsel'den daha çocuğum
Kendisi gibi oyuncu olan Cansu Tosun ile mutlu bir evlilik sürdüren Erkan Kolçak Köstendil, Marsel ile baba - oğul yaşantısı hakkında samimi açıklamalarda bulundu; "Ben ondan daha çocuğum"
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Erkan Kolçak Köstendil, oğlu Marsel ile Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
Çıkışta önce oğlu Marsel'i otomobiline bırakıp ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erkan Kolçak Köstendil; "Ben hergün Marsel'leyim. Takılıyoruz biz birlikte ve ben çok keyif alıyorum. Cansu, sette zaten ben de kankamla geziyorum. Barselona'daydık onunla beraber gezdik. Benimle tiyatroya geldi, o da yardım etti bize. Ben ondan daha çocuğum zaten. O benimle oynuyor" diyerek güldü.
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"OĞLUM KENDİ İSTEĞİNİ KENDİSİ YAPACAK"
Oğlunun futbol oynamayı sevdiğini dile getiren Erkan Kolçak Köstendil; "O kendi istediğini kendisi yapacak. Saçma sapan bir şey istemediği sürece destek olacağız. Kendi hayatı ve kendi tercihlerini yapacak. Biz de destek olacağız. Top oynuyor ve bu çok hoşuma gidiyor. Ama kendisi ne isterse tabii... İstemezse de yapmayacak. Benim ne hayal ettiğimin bir önemi yok. Onun yaşantısı çünkü" dedi.
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Bu sırada arabanın içinden sürekli babasına seslenen Marsel, "Baba haydi" diyerek bağırınca Erkan Kolçak Köstendil; "Marsel, sizle de kavga etmeden ben gideyim" diyerek kahkaha attı daha sonra oradan ayrıldı.
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