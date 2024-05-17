Erkan Kolçak Köstendil: Ben Marsel'den daha çocuğum

"OĞLUM KENDİ İSTEĞİNİ KENDİSİ YAPACAK"

Oğlunun futbol oynamayı sevdiğini dile getiren Erkan Kolçak Köstendil; "O kendi istediğini kendisi yapacak. Saçma sapan bir şey istemediği sürece destek olacağız. Kendi hayatı ve kendi tercihlerini yapacak. Biz de destek olacağız. Top oynuyor ve bu çok hoşuma gidiyor. Ama kendisi ne isterse tabii... İstemezse de yapmayacak. Benim ne hayal ettiğimin bir önemi yok. Onun yaşantısı çünkü" dedi.