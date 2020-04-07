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Karantina günlerinde neler yaptığını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Enis Arıkan, önceki gün yayınladığı bir video ile dikkat çekti.

Panjuruna sıkışan bir kuşu havlu ile kurtaran Arıkan, o anları Instagram'da yayınladı.

Daha sonra kuşu veterinere götüren oyuncu, 20 gündür karantinada olduğunu ve bu kuralı kuşu iyileştirmek için bozduğunu belirtti.

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