Megazeka - IMDb: 7.3 (2010)

'Megazeka', dünyanın gelmiş geçmiş en zeki süper kötü kahramanıdır ve en az başarılı olanı. Yıllar boyu akla gelebilecek her yolu deneyerek Metro City’yi ele geçirmeye çalışır. Her girişimi, “Metro Man” olarak bilinen pelerinli süper kahraman yüzünden başarısızlıkla sonuçlanır. Metro Man yenilmez bir kahramandır, ta ki bir gün Megazeka’nın beceriksizce uygulamaya koyduğu şeytani planlarından biriyle mücadele ederken, onun tarafından öldürülene dek...

O andan sonra Megazeka’nın hayatta hiçbir amacı kalmamıştır. Süper kahramansız bir Süper kötü kahraman olmanın hiçbir anlamı yoktur. Hayattaki en büyük isteğini elde etmenin, başına gelebilecek en kötü şey olduğunu anlar. Megazeka bu tekdüzelikten kurtulmanın tek yolunun kendine rakip, yeni bir kahraman yaratmak olduğuna karar verir. “Titan” adlı bu kahraman, Metro Man’den çok daha büyük, çok daha iyi ve çok daha güçlü olacağına söz verir. Ama Titan’ın kötü adam olmanın iyi adam olmaktan çok daha eğlenceli olduğunu düşünmeye başlaması pek de uzun sürmez.

Titan, dünyaya hükmetmek değil onu yok etmek ister. Artık Megazeka bir yol ayrımındadır: Kendi yarattığı şeytani yaratığı yenebilecek midir? Dünyanın en zeki adamı, bu defa da zekice bir karar verebilecek midir? Bu kötü ruh, kendi hikayesinin kahramanı olabilecek midir?