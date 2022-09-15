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En güzel cuma mesajları ve sözleri 2022 | 16 Eylül Cuma gününe özel resimli, dualı ayetli, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları

Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma mesajları günün en çok aranan konuları arasında yer aldı. Sosyal medya üzerinden birbirinize gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte 16 Eylül Cuma gününe özel resimli, dualı ayetli, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları...

15.09.2022 - 18:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • İslam alemi için en önemli günler arasında yer alan cuma günlerinde, camilere akın edecek olanlar, cuma namazı öncesinde cuma mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. Sevdiklerinin cuma gününü tebrik edip sosyal mecralar üzerinden kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları atmak isteyenler için en güzel cuma mesajları ve sözlerini sizler için bir araya getirdik. İşte 16 Eylül Cuma gününe özel resimli, dualı ayetli, kısa, uzun Cumanız Mübarek olsun mesajları...

  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 16 EYLÜL 2022!

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

    Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

  • Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

    Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar...

  • Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

    Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

     

  • Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

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