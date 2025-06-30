Emekli maaş zammı hesaplama tablosu! 2025 Temmuz'da SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaş zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli zammı için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 oldu. Nihai emekli maaşı zam oranı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak. Bekleyiş sürerken SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplamaları hız kazandı. Peki SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkıyla emekliye yüzde kaç zam gelecek? İşte 2025 Temmuz 4A,4B emekli maaşı hesaplama tablosu...
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Emekli zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Böylece yılın ikinci yarısında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. TCMB'nin haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Peki 6 aylık enflasyon farkıyla emekliye yüzde kaç zam gelecek? SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2025 Temmuz 4A,4B emekli maaş zammı hesaplama tablosu...
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6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak.
Böylece Ocak-Temmuz dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.
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5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli oldu.
Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında yüzde 3,00, mayıs ayında yüzde 1,53 oldu.
Bu verilere göre, 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 olarak gerçekleşti.
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EMEKLİ VE MEMURLARIN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 oldu.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 8,58 olarak hesaplandı.
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TCMB HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.
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2025 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLUR?
Haziran ayında enflasyon, Merkez Bankası anketindeki gibi yüzde 1,61 olarak gerçekleşirse yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verisinin yüzde 16,94 civarında çıkması muhtemel gözüküyor.
Bu durumda Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 16,94 oranında zam yapılacak.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA DÜZENLEME
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "3 Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve SSK, Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak.
Bizler de bu oranlar açıklandıktan sonraki aşamada bu etki analizleriyle bu rakamı, bu oranları değerlendireceğiz. Bu kanun teklifimiz de tahmin ediyorum perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Bu rakam açıklandıktan sonra da bu değerlendirmemizi son kez yapıp bu rakamı da netleştirmiş olacağız" dedi
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli aylığı kanunla belirleniyor. Oluşan enflasyon farkları kök aylıklara iyileştirme olarak ekleniyor. Eğer kök maaşlar belli bir rakamın altında kalırsa taban aylık denilen fark Hazine tarafından karşılanıyor.
Hükümetin geçen dönemki maaş politikasını aynı şekilde devam ettirmesi halinde 14.469 TL olan taban aylıkların 16.920 TL’ye gelmesi mümkün gözüküyor.
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EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına 2 kez zam alıyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.
Nihai emekli zam oranı, 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
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SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
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