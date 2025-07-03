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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2025 TEMMUZ | Emekli maaş zammı hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi?

        Emekli zammı belli oldu! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2025 Temmuz emekli maaş zammı

        Emekli zammı belli oldu. 2025 Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Haziran enflasyon verisi ile milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Böylece emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı kesinleşti. Akabinde ise Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak emekli maaş zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte 2025 Temmuz 4A, 4B emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 14:19 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:19
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        • 1

          Emekli zammı 2025 Temmuz son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Böylece Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak emekli maaş zammı belli oldu. Gündemde yer alan ‘’Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu?’’ sorusu da yanıt bulmuş oldu. Yılın ikinci yarısında emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplandı. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar…

        • 2

          HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

          2025 Haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

          Buna göre, haziranda enflasyon aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 oldu.

        • 3

          6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

          TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 seviyesinde gerçekleşti.

          Böylece Temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.

        • 4

          Buna göre, Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 16,67 oranında zam yapılacak.

          Emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

        • 5

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          Altı aylık enflasyon oranında (16,67) zam yapılırsa en düşük emekli aylığı, 14 bin 469 TL'den 16 bin 881 TL'ye yükselecek.

        • 6

          IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇNİ ÇALIŞMA SÖZÜ

          Kök aylıkları düşük olduğu için zam yapılmasına karşın en düşük maaş olan 14 bin 469 liranın altında kalacak emekliler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedan Işıkhan tarafından çalışma yapılacağı sözü verildi. Beklenti düşük emekli aylığına da açıklanan enflasyon kadar zam yapılması şeklinde.

          Bir basın mensubunun, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki sorusu üzerine Işıkhan, şunları söylemişti:

          "3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için."

        • 7

          EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA DÜZENLEME

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ilgilendiren konularla ilgili hazırlanan torba kanun teklifi AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Toplam 22 maddeden oluşan teklifte, 5510 Sayılı Kanunun en düşük emekli aylığıyla ilgili 19. Maddesinde değişiklik yapılmasını öngören bir madde de yer aldı.

          5510 Sayılı Kanunun en düşük emekli aylığı ile ilgili maddesi şöyle:

          “EK MADDE 19- (Ek: 17/1/2019-7161/42 md.) Bu Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dâhil 14.469 Türk lirasından az olamaz. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamaz.

          Bu Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar, bu madde ile belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilir.

          Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmaz.”

          Kanun teklifinde, söz konusu maddeye “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir” ibaresi eklenmesi öngörüldü. Kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu kastediliyor.

          Halen 14.469 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının artırılması bekleniyor. Zam oranı, perşembe günü açıklanacak ocak – haziran dönemi enflasyon verileri ile netleşecek.

          Teklifte yer verilen Ek Madde 19’da değişiklik yapılmasına dair hükmün, TBMM Genel Kurulu’nda en düşük emekli aylığının önerge ile artırılmasını sağlamayı amaçladığı düşünülüyor. Kanun tekliflerine genel kurulda yeni bir madde eklenebilmesi için komisyon üyelerinin çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor. Teklife konulan “iz madde” ile genel kurulda önerge verilerek en düşük emekli aylığının artırılması mümkün olabilecek.

        • 8

          SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

          %16,67 zam sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşları ne kadar oldu? İşte o rakamlar:

          Mevcut Maaş (TL) Zamlı Maaş (TL)
          14.469 16.881
          15.000 17.50
          15.500 18.084
          16.000 18.667
          16.500 19.251
          17.000 19.834
          17.500 20.417
          18.000 21.001
          18.500 21.584
          19.000 22.167
          20.000 23.334
          21.000 24.501
          22.000 25.667
          23.000 26.834
          24.000 28.001
          25.000 29.168
          26.000 30.334
          30.000 35.001
        • 9
        • 10
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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