Emekli maaş zammı hesaplama 2025 Temmuz: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2025 Temmuz'da yapılacak emekli maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Nihai oran için ise sadece bir veri kaldı. Bekleyiş sürerken yılın ikinci yarısında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 5 aylık kesinleşen enflasyon oranına göre maaşlara uygulanacak zam oranı hesaplandı. Temmuz-Aralık döneminde alacakları aylık tutarını merak eden milyonlarca emekli ise bu noktada ''SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2025 Temmuz 4A ve 4B emekli zammı hesaplama tablosu...
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Mayıs ayı enflasyon verileri ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece Temmuz ayında yapılacak emekli maaş zammı için hesaplama tablosu güncellendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Bu sebeple nihai oran haziran verisi ile belli olacak. Geri sayım sürerken milyonlarca emekli yılın ikinci yarısında alacakları zamlı maaşların tahmini olarak ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, 2025 Temmuz'da SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam yapılacak?
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5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli oldu.
Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında yüzde 3,00, mayıs ayında yüzde 1,53 oldu.
Bu verilere göre, 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,10 olarak hesaplandı.
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EMEKLİ VE MEMURLARIN 5 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,10 oldu.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 8,58 olarak hesaplandı.
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İşte 5 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;
5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,10
5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,10
Memur enflasyon farkı: Yüzde 8,58
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5
Memur zammı: Yüzde 14,01
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;
Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 2,36, haziran ayında yüzde 1,77 olarak tahmin edildi.
Anadolu Ajansı’nın ekonomistlerle yaptığı ankette ise mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,10 olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı mayıs ayı enflasyonu her iki anketteki tahminlerin altında kaldı.
Haziran ayında enflasyon Merkez Bankası anketindeki gibi yüzde 1,77 olarak gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 17,13 olacak.
Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 17,13 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise temmuzda yüzde 16,03 artacak.
En düşük emekli aylığı 14.469 TL olarak uygulanıyor. Temmuz ayında en düşük emekli aylığında artış yapılmazsa kök aylığı 12.353 TL’nin altında olanlar temmuz ayından sonra da 14.469 TL aylık almaya devam edecekler.
En düşük emekli aylığı geçen yıl ocak ayından beri enflasyona paralel artıyor. Geçen yıl ocakta 7.500 liradan 10.000 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığı, temmuzda 12.500 TL, bu yılın ocak ayında ise 14.469 TL oldu.
En düşük emekli aylığının artırılabilmesi için kanun değişikliği yapılması gerekiyor.
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Kesinleşen 5 aylık enflasyon farkına göre 14 bin 469 liralık en düşük emekli maaşı, yüzde 15,10 zamla beraber 16 bin 653 liraya yükselecek.
6 aylık enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde ise en düşük emekli maaşına yüzde 17,13 zam yapılacak.
Böylece 14 bin 469 liralık en düşük emekli aylığı, Temmuz'da 16 bin 947'ye yükselecek.
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İŞTE SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU
Zam oranı yüzde 15,10 olursa;
Mevcut Maaş (TL) / Zamlı Maaş (TL)
14.469 16.654
15.000 17.265
15.500 17.841
16.000 18.416
16.500 18.992
17.000 19.567
17.500 20.143
18.000 20.718
18.500 21.294
19.000 21.869
20.000 23.020
21.000 24.171
22.000 25.322
23.000 26.473
24.000 27.624
25.000 28.775
26.000 29.926
30.000 34.530
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EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına 2 kez zam alıyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.
Nihai emekli zam oranı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
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SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
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