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        Haberler Gündem EMEKLİ MAAŞ FARKI ödeme tarihleri 2023: Temmuz zamlı emekli maaş farkları yattı mı ve maaş farkı ne zaman, hangi tarihte yatacak?

        Emekli maaş farkları yattı mı? 2023 Temmuz zamlı emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

        Maaş zamlarının netleşmesiyle emekli maaş farkları ödeme tarihleri için geri sayım başladı. Zam oranlarının netleşmesiyle beraber gözler "Temmuz ayı emekli maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Temmuz zamlı emekli maaş zammı farkları ve hesaplara ne zaman yatacağına dair güncel bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 00:21
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        • 1

          Emekli maaş zammı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle belli oldu. Temmuz ayı emekli zammı yüzde 25 olarak açıklandı. En düşük emekli maaşı ise seçim öncesi belirlenen 7 bin 500 olarak kalmaya devam etti. Yaşanan gelişmelerin ardından milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli maaş farkları ödeme tarihleri araştırılıyor. Peki, emekli maaş farkları yattı mı? 2023 Temmuz zamlı emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte, detaylar...

        • 2

          EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

          Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşti. TBMM’de kabul edilen kanunla; SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam yapılması öngörüldü. Bu kapsamda enflasyon oranına refah payı ekleniyor. Buna göre emekli sandığı alan kişiler 15 günlük maaş farkı alabiliyor. SSK ve Bağkur emeklileri 15 günlük farktan faydalanamıyor.

          En düşük emekli aylığı 7.500 TL olarak uygulanmaya devam edecek. Emekli aylıklarına yapılan yüzde 25 zam, kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 25 zam sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, daha önce olduğu gibi 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.

        • 3

          EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

          Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz maaşları ise Kurban Bayramı öncesinde ödenmişti. Bu sebepten dolayı emekli memurlar maaşlarını zamsız olarak almışlardı. Yüzde 25 artıştan kaynaklı farklar da memur emeklilerine ödenecek. Bu ödemelerinden de 24-28 Temmuz haftası içinde yapılması bekleniyor.

        • 4

          SSK emeklileri ise 17 Temmuz'dan itibaren zamlı olarak maaşlarını almaya başladılar. Ayın 25'ine kadar tüm SSK emeklileri aylıklarını yüzde 25 artmış olarak hesaplarına yatırılacak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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