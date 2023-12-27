Eljif Elmas resmen RB Leipzig'de! Fenerbahçe'nin transferden alacağı pay belli oldu
Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig, Napoli'den Eljif Elmas'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Makedon orta sahanın ocak ayında takıma katılacağı belirtilirken, Fenerbahçe de transferden pay alacak.
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Fenerbahçe'nin eski futbolcucu Eljif Elmas'ın yeni durağı Almanya oldu.
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RB Leipzig, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Eljif Elmas transferini resmen açıkladı.
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Alman ekibinden yapılan açıklamada, Makedon orta saha oyuncusu ile 4.5 yıllık sözleşme (2028 yılına kadar) imzalanacağı ve Eljif'in ocak ayında takıma katılacağı belirtildi.
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RB Leipzig'in Elif Elmas için Napoli'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.
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FENERBAHÇE PAY ALACAK
Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcunun transferinden pay alacak.
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Sarı lacivertli takım, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinin detaylarını KAP'a şu şekilde bildirmişti:
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"Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.
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Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır."
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Eljif Elmas, 2019'da transfer olduğu Napoli'de 189 maça çıkarken, 19 gol atıp 11 asist yaptı.
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