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        Haberler Gündem Güncel Elazığ'da gizemli mağara: Sadece cüceler girebiliyor | Son dakika haberleri

        Sadece cüceler girebiliyor

        Elazığ'ın Nimri Dağı'nda altın çıkarmak için açılan ve sadece cücelerin girip çalıştığı iddia edilen efsanelere konu olan tüneller, halen gizemini koruyor. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören tüneller, görenleri şaşırtıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:26 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:26
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          Elazığ'ın Keban ilçesindeki Nimri Dağı'nda bulunan ve sadece cücelerin girebildiği tüneller yıllardır gizemini korumaya devam ediyor.

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          Rivayete göre yıllar önce Ermeniler tarafından açılan bu tünellerde sadece cüceler girip altın çıkarıyordu.

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          Kimsesiz çocukların ense köklerine vurularak cüce kalması sağlandığı ve bu şekilde tünellerde çalıştırıldığı rivayeti, kulaktan kulağa aktarılarak günümüze kadar ulaştı.

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          Efsaneyi merak edenler ise Nimri Dağı'na çıkarak bu tünelleri görmeye geliyor.

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          Bölge halkı bu alanların turizme kazandırılması için çalışma yapılması istiyor.

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          Rivayet hakkında bilgi veren Fethi Oruç, ''Burada Ermenilerin yaşadığı dönemde birçok tünel açılmış. Bu galerilerin özelliği dar olmalarıdır. Rivayete göre, Ermenilerin yaşadığı dönemde burada altın çıkarılıyormuş. Bu da kulaktan kulağa bizim zamanımıza kadar geldi. En büyük özelliği dediklerine göre burada cüceler çalıştırılıyormuş. Ne kadar doğru ne kadar yanlış o kadarını bilemiyoruz. Bu mağaralar çok geniş bir alana yayılmış durumda. İlginç mağaralar. Bu mağaraların turizme kazandırılması güzel olur. Vatandaşların bu mağaraları gelip görmelerini istiyoruz. Hakikaten çok ilginç efsanelere göre, o dönemlerde kimsesiz çocukların kafataslarına bir işlem yapılıyormuş bundan dolayı da gelişimleri engelleniyormuş. O çocuklar da bundan dolayı maden ocaklarında çalıştırılıyormuş"dedi.

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          Duyanların bölgeye giderek görmek istediğini aktaran Oruç, "Bundan önceki yıllarda maden anlamında ekonomik olarak bir şeyler kazanılmış ama bundan sonra da turizme kazandırılabilir. Burada bulunan mağaranın içerisine girdik. İçeri de kollara ayrılıyor. Bunlar sadece altın damarını takip etmişler. Yukarısında da aynı mağaradan var muhtemelen o kısım da havalandırmasıdır. Dar ve ilginç bir yer. Babalarımızın ve dedelerimizin çalıştığı maden ocaklarından çok farklı bir yer. Buranın içerisinde ise eğilerek bazı yerlerde ise sürünerek hareket ediyorsun" diye konuştu.

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