Ekvator çizgisi dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor
Uganda'nın Masaka bölgesinden de geçen ve dünyayı güney ve kuzey yarım küre olarak ikiye ayıran Ekvator çizgisi, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor
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Dünyayı güney ve kuzey yarım küre diye iki parçaya bölen Ekvator çizgisinin Uganda'dan geçtiği nokta ülkeyi ziyaret eden turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.
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Afrika kıtasının doğusunda yer alan Uganda'nın Masaka bölgesinden de geçen Ekvator çizgisinin bulunduğu alana gelen ziyaretçiler, bir adımda dünyanın güneyine ya da kuzeyine gitme tecrübesi yaşıyor.
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Bu bölgeye gelen turistler ekvator çizgisinin üzerinde yumurtanın dik durmasına tanıklık ediyor.
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Ekvator çizgisinin üstünde, güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede su hunileri bulunuyor.
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Kuzey yarım küredeki huniye dökülen su saat yönünde, güney yarım küredeki huniye dökülen su saat yönünün tersine dönerek, sıfır noktasındaki huniye dökülen su ise doğrudan dökülerek boşalıyor.
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