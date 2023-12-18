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        Haberler Gündem EKİNOKS NE ZAMAN? 2023 En uzun gece ne zaman, hangi tarihte? İşte kış gün dönümünde yaşananlar

        En uzun gece ne zaman, hangi tarihte? İşte kış gün dönümünde yaşananlar

        Kış gün dönümü olarak da bilinen en uzun gece Kuzey Yarımküre'de kışın başlangıcını temsil eder. Kuzey Yarımküre'deki günlerin en kısa ve gecelerin en uzun olduğu güne kısa bir süre kaldı. Dünyanın eğik ekseni nedeniyle ekinoks olayları meydana gelir. İşte en uzun gece tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 13:22 Güncelleme: 18.12.2023 - 13:22
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        • 1

          En uzun gece tarihine sayılı günler kaldı. Güneş'in gökyüzündeki en düşük noktaya ulaştığı zaman gecelerin uzun, günlerin kısa olmasına neden olur. Güneş'in gökyüzündeki en düşük noktaya ulaştığı ekinoks tarihinde Kuzey Yarımküre'de kış, Güney Yarımküre'de ise yaz mevsimi başlar. İşte En uzun gece tarihi ve kış gün dönümünde yaşananlar...

        • 2

          EN UZUN GECE NE ZAMAN?

          21 Aralık kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği andır. Kuzey Yarım Küre'de günler uzamaya, Güney Yarım Küre'de kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde Kuzey Yarım Küre'de kışın, Güney Yarım Küre'de yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney Yarım Küre'de en uzun gündüz , Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece yaşanır.

        • 3

          21 Aralık'ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelmesiyle şu olaylar gerçekleşir:

          Güneş ışınları Güney Yarım Küre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarım Küre'ye en eğik açılarla gelir.

          Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.

          Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

        • 4

          Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz. Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir. Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

        • 5

          BUGÜN EN UZUN GECE HANGİ İLDE YAŞANACAK?

          Kuzey Yarım Kürede Oğlak Dönencesine güne ışıklarının dik geldiği 21 Aralık’ta en uzun gece yaşanacak. Ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

        • 6

          GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

          21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

          21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

          23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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