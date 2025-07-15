Eski tip ehliyete sahip olan sürücüler için zaman daralıyor. 1 Ocak 2016’dan önce düzenlenmiş sürücü belgeleri, belirlenen tarihe kadar yenilenmediği takdirde geçerliliğini yitirecek ve yasal olarak kullanılamayacak. Şu an için sadece 15 TL karşılığında yapılan yenileme işlemi, bu sürenin aşılması durumunda 7 bin 438 TL'ye çıkacak. Peki, eski ehliyetlerin yenilenmesi için verilen son tarih nedir? Ehliyet yenileme başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Hangi belgeler gerekiyor? İşte, tüm süreci sorunsuz bir şekilde tamamlamak için bilinmesi gereken kritik detaylar...