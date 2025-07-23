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        Ece Uslu: Görünmez kaza

        Oyuncu Ece Uslu, tatil yaptığı Çeşme'de talihsiz bir olay yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 15:16 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:31
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        "Görünmez kaza"
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        Son olarak SHOW TV'nin final yapan dizisi 'Siyah Kalp'te rol alan Ece Uslu, yaşadığı talihsiz olayı anlattı.

        Çeşme'de yere düşen ve kolundan ameliyat olan Uslu; "Maalesef görünmez kaza dedikleri türden bir kaza atlattım. Paçama takılıp çivi gibi yere çakıldım. Neyse ki sadece sol tarafımla atlattım meseleyi. İlk müdahale Çeşme’de olduğum için Çeşme Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ardından olayın sabahına direkt İzmir'de başka bir hastanede devam edildi ve acil ameliyata alındım. 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim. Tüm hastane çalışanlarına ve en başta doktoruma çok teşekkür ederim. 16 dikişli, façalı bir Ece var artık. Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor ama her şey yolunda ve çok iyiyim. Yanımda olan, arayan, soran herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum" notunu düştü.

        'Siyah Kalp'te girdi
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        #ece uslu

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