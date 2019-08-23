Pop müziğin sevilen isimlerinden Ece Seçkin, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Bu yaz çok yoğun bir konser takviminin olduğunu söyleyen Seçkin, "Bugün off günümü alışverişe ve arkadaşımla kahve içip sohbet etmeye ayırdım. Rapçi bir arkadaşımla buluşacağım. 'Pop müzik bitiyor, artık rap müzik zamanı' gibi söylemleri doğru bulmuyorum. Pop müzik hiçbir zaman bitmez" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Hakan Altun’un, "Rap müziğin dedesi Ceza’dır" sözünün hatırlatılması üzerine de konuşan popçu, "Çok doğru ama Sagopa Kajmer’i de unutmamak lazım. Benim çocukluğum onları dinlemekle geçti. İkisi de başka bir seviyede" açıklamasında bulundu.