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        Haberler Magazin Ebru Yaşar, şampiyonluk sahnesi - Magazin haberleri

        Ebru Yaşar, şampiyonluk sahnesi

        Ebru Yaşar, şarkılarıyla şampiyonluk kutlamasında Galatasaraylı taraftarları coşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 21:29 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:31
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        Ebru Yaşar'ın şampiyonluk sahnesi
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        Galatasaray, 25'inci şampiyonluk kutlamasını, Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştiriyor. Kutlamada; birçok şarkıcı da sahneye çıkarak Galatasaray'ı şampiyonluk coşkusunu artırdı.

        O şarkıcılardan biri olan Ebru Yaşar, şarkılarıyla Galatasaraylı taraftarları coşturdu. Yaşar, sahneye çocuklarıyla çıkarak onları da coşkuya ortak etti.

        CANLI | Yenikapı'da şampiyonluk şöleni!
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        Şampiyonluk kutlamasına damga vuracak
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