Ebru Yaşar, şampiyonluk sahnesi

Galatasaray, 25'inci şampiyonluk kutlamasını, Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştiriyor. Kutlamada; birçok şarkıcı da sahneye çıkarak Galatasaray'ı şampiyonluk coşkusunu artırdı.

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O şarkıcılardan biri olan Ebru Yaşar, şarkılarıyla Galatasaraylı taraftarları coşturdu. Yaşar, sahneye çocuklarıyla çıkarak onları da coşkuya ortak etti.

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