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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yenikapı'da Galatasaray'ın unutulmaz şampiyonluk partisi! - Galatasaray Haberleri

        Yenikapı'da Galatasaray'ın unutulmaz şampiyonluk partisi!

        Galatasaray, 25. Süper Lig şampiyonluğunu Yenikapı Miting Alanı'nda kutladı. Dün başlayan etkinlikler bugün takımın alana gelmesi ve kupayı kaldırması ile taçlandı. Binlerce Sarı-Kırmızılı taraftarın toplandığı alanda birçok sanatçı sahneye çıktı, futbolcular 5'inci yıldızı taraftarlarla kutladı. İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamaları...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.05.2025 - 17:31 Güncelleme: 26.05.2025 - 00:38
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        Yenikapı'da unutulmaz şampiyonluk partisi!
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        Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, Yenikapı Miting Alanı'nda kutlama etkinliği düzenlendi.

        Muslera ve Mertens'ten taraftarlara veda!
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        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
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        İki gün süren etkinliklerin ilk gününde sarı-kırmızılı taraftarlar, Göztepe - Galatasaray karşılaşması kurulan dev ekranda toplu bir şekilde izledi.

        Bugün kutlamalar Galatasaray Lisesi'nde başladı. Futbolcular ve teknik ekip, üstü açık otobüsle şehir turu attı ve Sarayburnu'nda bekleyen tekneye geçti.

        Burada aileleriyle boğaz turu atan sarı-kırmızılılar daha sonra Yenikapı'ya geçti.

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        Galatasaraylı futbolcuları, yüzbinlerce taraftar, kurulan alanda bekledi. Yağmura rağmen taraftarlar, alandan ayrılmadı. Yaklaşık 1 milyon taraftar, Yenikapı'daki kutlamaları takip etti.

        SANATÇILAR KONSER VERDİ

        Yenikapı Miting Alanı'ndaki kutlama etkinlerinde Ebru Yaşar, Betül Demir, Enbe Orkestrası, Aydilge, Tefo ve Seko, Blok3, Gökhan Kırdar, Altay, Güliz Ayla, Emircan İğrek, Gripin, Atiye, Kenzi BY, Kenan Doğulu gibi sanatçılar konser verirken, Suat Ateşdağlı-Yalçın ve Avangart Tabldot da DJ performanslarını sergiledi.

        Konserlerin ardından futbolcular ile teknik ekip, 5 yıldızlı sahnede seçtikleri şarkılarla çıkış yaptı. İlk olarak kulüp çalışanları ve teknik ekip sahneye çıktı. Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, sahneye oğlu Ali Yiğit ile birlikte Galatasaray marşıyla giriş yaptı.

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        MERTENS AİLESİ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

        Takımdan ayrılacak Belçikalı futbolcu Dries Mertens, eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro ile sahneye geldi. Mertens ve eşi, bu anlarda duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca Ciro'ya tezahüratlarda bulundu.

        Bu sezon başarılı bir performansla sergileyen Yunus Akgün ise sahneye 'Çocukluk aşkımsın' şarkısıyla geldi. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira da sahneye dans ederek çıktı. Barış Alper Yılmaz, yakın zamanda vefat eden Volkan Konak'ın 'Aleni aleni' şarkısıyla sahneye geldi.

        VICTOR OSİMHEN, "YARİM YARİM" ŞARKISIYLA ÇIKTI

        Bu sezon gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, sahneye 'Yarim Yarim' şarkısıyla çıktı. Ailesiyle sahneye gelen Osimhen daha sonra sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Taraftarlar ayrıca 'Bizimle kal Osimhen' ve 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' tezahüratlarında bulundu.

        ICARDI, PELERİNLE SAHNEDE

        Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, kutlamalarda kendisiyle özdeşleşen şarkıcı Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısı ve pelerin giyerek sahneye geldi. Sevgilisiyle sahneye çıkan Icardi'ye taraftar yoğun ilgi gösterdi. 'Şampiyon Cimbom' tezahüratları yapan Mauro Icardi, taraftarlara da üçlü çektirdi.

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        MUSLERA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

        Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, ailesiyle sahnede yer aldı. Takım arkadaşlarının arasından geçen Muslera, sahnede duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Ayrıca dev ekranda deneyimli kalecinin maçlarda yaptığı kurtarışlarının görüntüleri verildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Fernando Muslera için 'Bu taraftar seninle gurur duyuyor' tezahüratında bulundu. Takım arkadaşları ise Muslera'yı havaya attı.

        Son olarak da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri sahneye geldi. Öte yandan İspanyol futbolcu Alvaro Morata, çocuğuyla ilgili özel bir durum olduğu için kutlamalara katılamadı.

        FUTBOLCULAR VE TEKNİK EKİP SAHNEDE

        OKAN BURUK

        ISMAIL JAKOBS

        EYÜP AYDIN

        DAVINSON SANCHEZ

        DRIES MERTENS

        ROLLAND SALLAI

        KEREM DEMİRBAY

        YUNUS AKGÜN

        EREN ELMALI

        BERKAN KUTLU - GÜNAY GÜVENÇ

        GABRIEL SARA

        LUCAS TORREIRA

        BARIŞ ALPER YILMAZ

        MARIO LEMINA

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        ŞAMPİYON GALATASARAY KUPASINI ALDI

        Futbolcuların sahneye çıkmasından ardından kupa ve madalya takdim törenine geçildi. Şampiyonluk kupası alana bir arabanın üzerinde ve 5 yıldız platformda geldi.

        Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ve 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç madalya ve kupayı verdi.

        Kupayı alan kaptan Fernando Muslera, daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte bu sevinci yaşadı. Son olarak ise bütün takım, son dönemin popüler şarkısı 'Pode sentar' ile eğlendi.

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