Fernando Muslera ve Dries Mertens, Galatasaray taraftarlarına veda etti! - Galatasaray Haberleri

Fernando Muslera ve Dries Mertens, Galatasaray taraftarlarına veda etti! - Galatasaray Haberleri

Galatasaray forması giyen Dries Mertens, şampiyonluk kutlamalarında taraftarlara veda etti.

🦁 Galatasaray'ın efsaneleşen 10 numarası: Dries Mertens



🥲 Ailesi ile duygu dolu anları



🟡🔴 Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da kutluyor! #beINSPORTS pic.twitter.com/m9XN4bQmlf — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 25, 2025

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Belçikalı yıldız, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında sahneye eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro Mertens ile birlikte çıktı.

Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, bu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Dries Mertens de daha sonra gözyaşlarına hakim olamadı ve taraftarlara veda anlamında el salladı. KAPTAN FERNANDO MUSLERA'YA DA VEDA! Galatasaray'da Fernando Muslera için şampiyonluk kutlamalarında duygusal dakikalar yaşandı. REKLAM Muslera, kutlamalar için sahaya, "Çok üzgünüz, onu çok özleyeceğiz." sözleriyle çıktı. Deneyimli eldiven, kutlamalar sırasında kendi kurtarışlarını izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

"SEN BİZİM HER ŞEYİMİZSİN" Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar, bu anlarda, "Sen bizim her şeyimiz" tezahüratı yaptı. Galatasaraylı oyuncular, daha sonra Muslera'yı omuzlarına aldı ve havaya kaldırdı. Uruguaylı file bekçisi, takım arkadaşlarının omuzundan indikten sonra taraftarlara el salladı.

"HER ZAMAN KALBİMİZDESİN" Muslera için daha sonra, "Her zaman kalbimizde olacaksın. Kaptan. Lider. Rekortmen." ifadeleri kullanıldı.