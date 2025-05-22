Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ebru Yaşar, şampiyonluk kutlamasına damga vuracak - Magazin haberleri

        Ebru Yaşar, şampiyonluk kutlamasına damga vuracak

        Ebru Yaşar, Galatasaray'ın 25'inci Süper Lig şampiyonluğu için pazar günü düzenlenecek olan kutlamalarda şampiyonluk sahnesine damgasını vuracak. Yaşar, şarkılarıyla şampiyonluk coşkusunu daha da artıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 12:08 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şampiyonluk kutlamasına damga vuracak
        ABONE OL
        ABONE OL

        25'inci şampiyonluğuyla armasına 5'inci yıldızı da takan Galatasaray, büyük bir şampiyonluk kutlaması düzenleyecek.

        25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan kutlamalarda ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, şampiyonluk sahnesine damgasını vuracak.

        Ebru Yaşar, ezbere bilinen şarkılarıyla Galatasaraylılara harika bir gece yaşatarak şampiyonluk coşkusunu daha da artıracak. Yaşar, başarılı sahnesiyle bu tarihi gecede, sarı - kırmızılı taraftara eşsiz bir müzik şöleni sunacak.

        REKLAM

        Şampiyonluk konserinde sahneye çıkacak diğer şarkıcılar şöyle;

        •⁠ Kenan Doğulu

        •⁠ Blok3

        •⁠ Gökhan Kırdar

        •⁠ Aydilge

        •⁠ Emir Can İğrek

        •⁠ Güliz Ayla

        •⁠ ENBE Orkestrası

        •⁠ Gripin

        •⁠ Atiye

        •⁠ Betül Demir

        •⁠ Coşkun Sabah

        •⁠ ⁠Altay

        Sahneye çıkacak olan DJler ise şöyle;

        •⁠ Suat Ateşdağlı - Yalçın Asan

        •⁠ Avantgard Tabldot

        ÖNERİLEN VİDEO
        #galatasaray

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Önce telefonu sonra cüzdanı bulundu... Şüpheli ölüm!
        Önce telefonu sonra cüzdanı bulundu... Şüpheli ölüm!
        "Putin savaşı bitirmeye hazır değil" iddiası
        "Putin savaşı bitirmeye hazır değil" iddiası
        Sendikalar ay bitmeden zam teklifini bekliyor
        Sendikalar ay bitmeden zam teklifini bekliyor
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yolda yürürken üzerine çanak anten düştü!
        Yolda yürürken üzerine çanak anten düştü!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Habertürk Anasayfa