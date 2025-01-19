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        Haberler Magazin Dwayne Johnson'a kızları makyaj yaptı - Magazin haberleri

        Dwayne Johnson'a kızları makyaj yaptı

        ABD'li oyuncu Dwayne Jhonson, kızları Jazzy ile Tia kendisine makyaj yaptığı anları paylaştı; "Her şey iki kasırgam Jazzy ve Tia'nın 'Baba sana biraz far sürebilir miyiz?' diye sorması ve benim de; 'Evet ama çabuk ve havalı olsun. Çünkü spor salonuna gitmem gerekiyor' dememle başladı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 14:14 Güncelleme: 19.01.2025 - 14:21
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        Ünlü oyuncu kızları babalarına makyaj yaptı
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        'Hızlı ve Öfkeli' serisi, 'Jumanji: Vahşi Orman' gibi yapımların güçlü karakterlerine hayat veren, 'The Rock' lakaplı ABD'li oyuncu Dwayne Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

        KIZLARININ KENDİSİNE MAKYAJ YAPMA İSTEĞİNİ KIRMADI

        Dwayne Johnson, vakti olmadığı halde kız çocukları Jazzy ile Tia'nın kendisine makyaj yapma isteğini geri çevirmediğini söyledi.

        Kızlarının her zaman küçük olmayacağını ya da büyüdüklerinde babalarıyla takılmak istemeyeceklerini söyleyen Dwayne Johnson, çocuklarının kendisine makyaj yaptığı anların videosunu da takipçileriyle paylaştı.

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        Dwayne Johnson, paylaşımına; "Her şey iki kasırgam Jazzy ile Tia'nın, 'Baba sana biraz far sürebilir miyiz?' diye sorması ve benim de; 'Evet ama çabuk ve havalı olsun. Çünkü spor salonuna gitmem gerekiyor' dememle başladı" notunu düştü.

        Fotoğraflar: AP, Instagram

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        #Dwayne Johnson

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