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        Haberler Yaşam Düzce'nin turizm kenti Akçakoca'ya tekrar 'mavi bayrak' kazandırıldı

        Düzce'nin turizm kenti Akçakoca'ya tekrar 'mavi bayrak' kazandırıldı

        Düzce'nin 38 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesinde bulunan ve adını Ceneviz Kalesi'nden alan 'Ceneviz Kalesi Plajı'na tekrar mavi bayrak kazandırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 09:29 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:29
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          Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, ismini, UNESCO tarafından 2013'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Ceneviz Kalesi'nden alan 'Ceneviz Kalesi Plajı'nın' mavi bayrak alması dolayısıyla program düzenlendi.

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          Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan, 38 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca'da 2021 ve 2022 yılında 3 plajda kaybedilen mavi bayrakların geri alınması için çalışma başlatıldı.

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          Akçakoca Belediyesince, Kaymakamlık, Düzce Belediyesi ve il genelinde birçok kamu kurumunun işbirliğiyle yürütülen arıtma ve altyapı çalışmalarıyla söz konusu plajlardan Ceneviz Kalesi Plajı tekrar mavi bayrak almaya hak kazandı.

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          Akçakoca Kaymakamı Deniz Pikin, göndere bayrak çekme töreninde yaptığı konuşmada, ilçe turizmi açısından çok önemli bir ana tanıklık ettiklerini belirterek, "İlçenin güzide noktalarından biri, tarihin ve doğanın iç içe olduğu bir yerdeyiz. Ceneviz Kalesi Plajı, artık uluslararası standartlarında anlam atfettiği değere dönüşmüş durumda. Bunun korunup üzerine yenilerinin eklenerek devam etmesini ümit ediyorum" dedi.

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          Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Akçakoca'nın sadece Düzce için değil bölge için de çok önemli bir yer olduğunu anlatarak, "Akçakoca'yı diğer yerlerle karıştırmayın, çok özel bir ilçe. Kimliği olan, denize açılan bir şehir. Geçen dönemlerde mavi bayraklarımız azaldığında gerçekten çok üzülmüştük. Bu bayrağı bize kazandıran Akçakoca Belediyesi ve Kaymakamlığımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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          Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, yaklaşık 1 yıl süren yoğun çalışmalarla Ceneviz Kalesi Plajı'na tekrar mavi bayrağı kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Kaymakamlığımızın destekleri, TÜRÇEV ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile görüşmeler ve çok yoğun mücadele verdik, sonunda olumlu gelen haberle bunun keyfini yaşadık" ifadesini kullandı.

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          Konuşmaların ardından Albayrak, mavi bayrağı Türk bayrağının yanında göndere çekti.

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