Düşene neden güleriz?

Başkalarının yaşadığı talihsiz olaylardan zevk duyuyoruz

İnsanlar başkalarının başına gelen talihsiz olaylardan zevk alır. Duyulan bu zevk, en hızlı bir şekilde gülme olarak tepki verilmesine neden olur. Tabii düşene gülmenin nedeni sadece bundan kaynaklanamaz elbette. Başkasının yaşadığı bir talihsizlikten zevk almamızın sosyolojik nedenleri var.

Uzmanlara göre, gülmek toplumsal düzenin ve normların hem düzenleyicisi hem de denetleyicisi olarak görülmektedir. Ancak aynı zamanda düzene ve normlara başkaldırmanın da işareti olabiliyor. Toplumsal düzen ise çoğu zaman güçlü olanların tarafındadır ve yine güçlü olanlar tarafından korunur. Ancak, birinin başına talihsiz bir olay geldiğinde gülen kişi, toplumsal hiyerarşide güçsüz de olsa gülme anında üstün konuma gelir. Başka bir ifadeyle insan, hiyerarşik olarak kendisinden üstün olan birisine gülerek sınırları yerle bir etmiş olur. İşte bu sebeple, insanlar birinin başına talihsiz bir olay geldiğinde, bundan zevk alırlar! Böyle bir durumda ortaya çıkan bir "kahkaha patlaması" ise, bir zafer hissinin uzantısından başka bir şey değildir.