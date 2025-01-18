Dursun Özbek ameliyat oldu

Galatasaray Kulübü, başkan Dursun Özbek'in ameliyat olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla bugün başarılı bir laparoskopik operasyon geçirmiştir. Ameliyat sonrası bakımına başlanmış olup, süreç takip edilmektedir.

Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in bağırsağındaki sorun nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.