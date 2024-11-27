İthalatta lider 30 ülke
Dünya Ticaret Örgütü'nün verilerine dayanarak dünyanın en büyük 30 ithalatçı ülkesinin 2023 itibariyle sıralaması şu şekilde oldu. Geniş tüketici tabanı ve gelişmiş ekonomisi nedeniyle ABD, otomobil, elektronik, endüstriyel makine ve ilaç dahil olmak üzere birçok ürün kategorisinde dünyanın en büyük ithalatçısı olarak ilk sırada. Çin ise, başta Suudi Arabistan, Rusya ve Irak olmak üzere dünya çapındaki diğer ülkelerden daha fazla ham petrol ithal ederek ikinci sırada yer alıyor.
Giriş: 27.11.2024 - 14:06 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:06